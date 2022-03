Mindelheim will's wissen: Wie soll die Stadtbücherei künftig aussehen?

Die Stadtbücherei in Mindelheim soll im kommenden Jahr saniert werden. Nun werden die Bürger befragt, was sie sich für ihre Bibliothek wünschen.

Die Stadtbücherei Mindelheim wird im nächsten Jahr saniert und gerade beginnt die Erstellung eines Bibliotheks-Konzeptes für die künftige Nutzung der Bücherei. Wie soll sie werden, die neue Bücherei? Da ist die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Ab 8. März liegt in der Bücherei ein Fragebogen aus, in dem Wünsche und Anregungen mitgeteilt werden können. Zu finden ist der Fragebogen auch unter www.buecherei-mindelheim.de. Gerne kann eine Mail an buecherei@mindelheim.de geschrieben oder unter Tel. 08261/21701 angerufen werden.

Eine Bibliothek ist heutzutage weit mehr als eine Ausleihstelle für Medien aller Art, das Erscheinungsbild von Büchereien hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark gewandelt.

Vor allem ist das, wie die Stadt mitteilt, auf die fortschreitende Digitalisierung und die damit einhergehende Änderung der Nutzungsgewohnheiten von Bibliothekskundinnen und -kunden zurückzuführen: Lexika und Nachschlagewerke, die früher der größte Schatz von Bibliotheken waren, werden heute nicht mehr genutzt.

Sachbücher kommen weg, dafür ist mehr Platz für Neues in der Stadtbücherei

Informationen zu den verschiedensten Sachgebieten werden häufig im Internet recherchiert, deshalb ist die Nachfrage nach Sachbüchern stark zurückgegangen. Als Folge können Regale abgebaut und der frei werdende Platz einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Dieser neu zur Verfügung stehende Raum wird heute anders genutzt – Arbeitsplätze, Aufenthaltsqualität und Veranstaltungsarbeit sind in den Fokus gerückt und ergänzen das Angebot der Medienausleihe. Die Bücherei soll Begegnungsstätte sein, Veranstaltungsort, Treffpunkt für Jung und Alt – ein konsumfreier Raum, niedrigschwellig für alle, mit angenehmer Atmosphäre zum Verweilen. Man spricht deshalb auch vom „Wohnzimmer der Stadt“.

Wie stellen sich die Mindelheimer künftig ihre Bücherei vor?

Was soll sie also können, die neue Bücherei? Welche Funktionen soll sie den Nutzerinnen und Nutzern bieten? Ideen dazu gibt es viele – bevor es aber an die konkrete Umsetzung geht, macht es Sinn zu fragen, was sich denn die Mindelheimerinnen und Mindelheimer von ihrer neuen Bücherei wünschen. Ist Gaming in der Bücherei gefragt, eventuell ein „Maker Space“?

Ein gemütliches Lesecafé, dazu ein Lesegarten? Werden Einzelplätze zum Arbeiten in der Bücherei benötigt oder Räume für kleine Gruppen? Wie zufrieden sind die Nutzer mit dem Angebot und den Öffnungszeiten?

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Gedanken dazu mitzuteilen und so beizutragen, die Bücherei zu gestalten. Auch wenn nicht jeder einzelne Wunsch umgesetzt werden kann, so hilft ein Feedback doch sehr bei der Entscheidungsfindung. Das Büchereiteam freut sich auf viele Ideen. (mz)