Mindelheim will weitere Baugebiete ausweisen

Nach einer Prognose wird Mindelheim schon in zwölf Jahren 3800 Einwohner mehr zählen. Diese Menschen dürften vor allem im Norden der Stadt eine neue Heimat finden.

Noch sind einige Häuslebauer im neuen Mindelheimer Baugebiet im Norden der Stadt damit beschäftigt, sich ihren Traum vom eigenen Heim zu verwirklichen, da denkt die Stadtverwaltung schon weiter. Um neuen dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, ist die städtische Bauverwaltung derzeit dabei, im Mindelheimer Norden einen neuen Bebauungsplan aufzustellen. Der Stadtrat hat sich auf seiner jüngsten Sitzung mit dem Plan für den Bereich „Platanenallee nördlich, Krumbacher Straße östlich“ befasst.

Bis zur Ortsumfahrung im Mindelheimer Norden soll gebaut werden

Cassian Behr von der Bauverwaltung erinnerte an das Rahmenkonzept für den Mindelheimer Norden, das der Stadtrat auf seiner Sitzung in Westernach im Dezember 2021 verabschiedet hat. Demnach soll das Gebiet bis zur Umfahrung von Mindelheim nach und nach für Wohnbebauung, eine Kita und einen Lebensmittelvollsortimenter erschlossen werden. Geplant ist, um Flächen zu schonen, nicht nur Einfamilien- und sogenannte Kettenhäuser zu ermöglichen, sondern auch Geschosswohnungsbau.

Einen ersten konkreten Schritt in diese Richtung ist nun der Stadtrat gegangen. Mit einer Gegenstimme (Josef Doll, Grüne) hat das Gremium drei kleinere Abschnitte für eine weitere Bebauung auf den Weg gebracht. Direkt an die jetzige Bebauung an der Krumbacher Straße in Richtung schließen sich bis zur Verlängerung des Kapellenwegs zunächst eine Wohnbebauung an. Hier sollen 40 Wohneinheiten geschaffen werden.

Mindelheim bekommt im Norden einen Rewe-Markt

Nördlich davon direkt neben der Krumbacher Straße soll auf einer Fläche von 11.700 Quadratmetern ein Lebensmittelvollsortimenter errichtet werden. Dieser soll von der Krumbacher Straße aus angefahren werden können. Laut Bürgermeister Stephan Winter wird es ein Rewe-Markt werden. Josef Doll forderte, dass die Stellplätze in einer Tiefgarage oder einem Parkhaus untergebracht werden und nicht ebenerdig. „Wir müssen Flächen sparen!“, appellierte der Stadtrat. Das ist auch dem Rathauschef klar. Deshalb seien „sehr intensive“ Gespräche mit dem Grundstückseigentümer, dem Investor und Betreiber geführt worden. Ergebnis: Ein Markt lasse sich auf dem Land nur mit ebenderdigen Stellplätzen vorstellen. Alles andere nehme der Kunde nicht an. Alle Vorschläge vonseiten der Stadt seien nicht zum Tragen gekommen. Doll stimmte deshalb gegen den Bebauungsplan.

Weiter nördlich dieses Lebensmittelmarktes ist ein weiteres Baugebiet vorgesehen, in dem Kita und betreutes Wohnen Platz finden sollen. Diese Fläche ist 41.350 Quadratmeter groß.