Mindelheimer ärgern sich über Fluglärm

Plus Die einen finden es eine prima Sache, wenn ein Flugplatz ganz in der Nähe liegt. Andere wiederum ärgern sich über Fluglärm, wie offenbar einige Mindelheimer.

Seit Jahren fällt auf, dass die Mehrzahl der Piloten, die den Flughafen Memmingerberg ansteuern, Mindelheim als Orientierungspunkt auswählen. "Die Mindelburg wird als Drehpunkt angeflogen", sagt Stadtrat Fred Beilhack. Die Freien Wähler hätten bereits verschiedentlich Beschwerden darüber aus der Bevölkerung erhalten.