Mindelheim

18:01 Uhr

Mindelheimer AfD-Stadtrat entschuldigt sich für ein Wort

Plus In der Debatte um die Aufarbeitung der NS-Zeit hat Christian Sedlmeir ein Wort benutzt, das er nun bedauert. Auch ein weiterer Mindelheimer Stadtrat meldet sich zu Wort.

In der Debatte über die Aufarbeitung der NS-Zeit vor dem Stadtrat hatte sich Christian Sedlmeir ( AfD) über die Wortmeldungen von Manfred Schuster (BG) und Dietmar Wagner ( Freie Wähler) gefreut. Beide hatten die Kosten in Höhe von 334.475 Euro für zu hoch kritisiert und deshalb den Auftrag an das Institut für Zeitgeschichte abgelehnt. Auch Sedlmeir gehört zu den Kritikern. Die übrigen 18 anwesenden Stadträte hatten den bereits im Dezember 2022 gefassten Beschluss bekräftigt, die Zeit zwischen den 20er bis 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts wissenschaftlich gründlich aufzuarbeiten.

AfD-Stadtrat sagt: „Das Wort ist mir herausgerutscht“

In dieser Aussprache hatte Sedlmeir wörtlich gesagt: „Mich wundert, dass zwei Kameraden so sprechen wie ich.“ Daraufhin hatte ihn Christoph Walter ( CSU) zurechtgewiesen. Er habe zwar gedient und sei Reservist der Bundeswehr, im Stadtrat sei er aber nicht Kamerad, sondern Kollege.

