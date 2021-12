AfD-Stadtrat fordert Konsequenzen für Umsturzfantasien von Parteifreunden

Plus Der Mindelheimer AfD-Politiker Christian Sedlmeir kritisiert die Äußerungen von Anne Cyron und Markus Bayerbach in Telegram-Chatgruppen.

Von der „totalen Revolution“ war die Rede, von Bürgerkrieg. Die geschlossene Chat-Gruppe von AfD-Politikern aus Bayern auf dem Messenger-Dienst Telegram hat kürzlich für viel Wirbel gesorgt. Aufgedeckt hat dies ein Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks.