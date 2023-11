Mindelheimer Amtschefs werden ohne Ausschreibung ausgewählt

Plus Im Mindelheimer Rathaus sind Spitzenjobs neu besetzt worden. Der Stadtrat hat die Personalien einstimmig abgesegnet. Auf eine Ausschreibung hat die Stadt verzichtet.

Eigentlich war die Nachfolge von Kämmerer Wolfgang Heimpel bereits geklärt, der am 25. November offiziell seinen wohlverdienten Ruhestand antritt. Ronny Herold war die Aufgabe anvertraut worden. Als stellvertretender Kämmerer kannte er die Materie bereits gut. Überraschend hat Herold kürzlich davon auf eigenen Wunsch Abstand genommen. Bürgermeister Stephan Winter und der Stadtrat benötigten einen Plan B. Den hat das Rathaus rasch aus dem Hut gezaubert. Kämmerer wird der bisherige Hauptamtsleiter Michael Schindler. Und auf seinen Posten rückt Andreas Hohenleitner nach. Auch er ist bereits im Rathaus beschäftigt. Eine Ausschreibung für diese Leitungsfunktionen gab es nicht – weder intern noch extern. Weshalb?

Im Stadtrat störte das niemanden. Die Berufung wurde einstimmig in nicht öffentlicher Sitzung abgesegnet. Bürgermeister Stephan Winter lässt dazu auf Anfrage seine Sprecherin Julia Beck erklären: „Die Stadt Mindelheim als kreisangehörige Stadt hat aufgrund ihres kommunalen Selbstverwaltungsrechts das Recht, ihre Aufgaben unabhängig und eigenverantwortlich ohne Weisung von übergeordneten Stellen zu erfüllen.“ Das umfasse auch die Personalhoheit.