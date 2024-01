Mindelheimer Christos Georgiadis scheidet bei "Ich will zum ESC" aus

Die dritte Folge der Castingshow endete mit einem Cliffhänger. Jetzt ist klar: Christos Georgiadis wird nicht weiter antreten.

Die Spannung, mit der die vierte Folge gestartet ist, war groß: Vergangene Woche war nicht mehr ausgestrahlt worden, wer die Show nach der dritten Folge verlassen muss. "Bei einer Person hab ich das Gefühl, da ist zwar viel passiert, aber noch nicht so viel, dass ich genug Vertrauen habe", sagte Conchita Wurst. Sie entscheidet sich für Christos. Er darf damit nicht mehr auf eine Teilnahme am Eurovision Song Contest hoffen. Nach seinem Ausscheiden sagte Christos, er sei dennoch glücklich über die Erfahrung und will weiter an seiner Musikkarriere arbeiten. "Ich habe mein Bestes gegeben", sagte er.

Eurovision Song Contest: So läuft die weitere Auswahl

Die verbleibenden acht Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen in zwei weiteren Folgen um einen Platz im Finale, das am 8. Februar live ausgestrahlt wird. Per Tele- und Onlinevoting können die Zuschauerinnen und Zuschauer dann entscheiden, welcher Song in den Vorentscheid zum ESC kommen soll. Dort tritt der Gewinner dann gegen acht bereits festgelegte Musiker für einen Platz beim Eurovision Song Contest an.