Mindelheimer CSU bereitet sich auf die Kommunalwahl 2025 vor

Die Mitglieder des CSU-Ortsverbands Mindelheim setzen auf Kontinuität: In ihrer Versammlung, an der auch der frisch gewählte Bundestagsabgeordnete Florian Dorn teilnahm, haben sie das bewährte Führungsteam für weitere zwei Jahre einstimmig im Amt bestätigt. Das war jedoch nicht von vornherein klar.

Denn Christoph Walter, der dem Ortsverband seit 20 Jahren vorsteht, zögerte mit seiner erneuten Kandidatur. Der Grund: das seit vier Jahren „ungute Verhältnis“ zum CSU-Kreisverband. Er werde das Gefühl nicht los, so der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, dass die Konservativen der Kreisstadt außen vor gelassen werden. Als mittelgroßer Ortsverband mit knapp 70 Mitgliedern „möchten wir uns im Kreis einbringen“, so Walter. Letztlich stellte er sich aber „als Speerspitze“ der CSU in Mindelheim zur Wiederwahl. Ihm wurde das Vertrauen ebenso uneingeschränkt ausgesprochen wie seinen Stellvertretern Florian Kastenmeier, Fritz Birkle und Claudia Steber sowie Schatzmeister Thomas Vogt.

Die AfD werde nicht von selbst verschwinden, so der CSU-Ortsvorsitzende Christoph Walter

Zuvor blickte Christoph Walter in seinem Rechenschaftsbericht auf 24 arbeitsintensive Monate mit drei Wahlen zurück. Auf die Landtagswahl im Herbst 2023 folgten im Mai 2024 die Europawahl und vor wenigen Wochen die vorgezogene Bundestagswahl. Mit Blick auf die Zugewinne der AfD meinte er: „Dieses Gespenst wird nicht von selbst verschwinden!“ Umso wichtiger sei es, dass die CSU glaubwürdig bleibe und ihre Wahlversprechen umsetze. Um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, lädt der Ortsverband monatlich zu einem offenen Stammtisch ein. Als weitere Aktivitäten sind ein Familienfest im Sommer sowie ein Herbstfest geplant.

Nun gehe der Blick auf die Kommunalwahl am 8. März kommenden Jahres, so Walter. Bereits Ende 2024 wurde Michael Schindler als Bürgermeisterkandidat der CSU nominiert. Jetzt gehe es darum, bis Ende des Jahres geeignete Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Teilen der Bevölkerung für die Stadtratsliste zu finden.

Die Bilanz des scheidenden Bürgermeisters Stephan Winter und des jetzigen Stadtrats könne sich sehen lassen. „Im Gegensatz zu Bad Wörishofen steht Mindelheim finanziell gut da“, so der CSU-Ortsvorsitzende. Ziel müsse es sein, stärkste Fraktion zu bleiben. Kein leichtes Unterfangen angesichts von aktuell sieben im Stadtrat vertretenen Gruppierungen.