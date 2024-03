Mindelheim

18:00 Uhr

Mindelheimer Demo-Organisatoren wollen weiter für die Demokratie kämpfen

Plus Rund 1000 Menschen sind nach Mindelheim gekommen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Die Kundgebung soll nicht die einzige Aktion bleiben.

Von Melanie Lippl

Rund 1000 Menschen sind vergangenen Sonntag zur Demo gegen Rechtsextremismus auf den Marienplatz gekommen, die Sie und Ihr Team organisiert haben. Wie beurteilen Sie die Veranstaltung im Nachgang?



Verena Walsh: Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit dem Ablauf der Demo. Alle Rahmenbedingungen haben super gepasst und inhaltlich konnten wir viele Bereiche abdecken. Dass die Maximilianstraße so zeitnah gesperrt werden konnte, war super und hat vieles erleichtert.

Verena Walsh ist Teil des Organisationsteams, das die Kundgebung in Mindelheim auf die Beine gestellt hat. Foto: Ulla Gutmann

Was ist bei "Mindelheim hält zam" gut gelaufen?



Verena Walsh: Besonders dankbar sind wir unseren Rednerinnen und Rednern und der Band La Canne Carreaux. Jeder und jede von ihnen hat auf eine eigene Art und Weise so viel Mut bewiesen und dem Ganzen eine sehr persönliche Note gegeben. Gut lief auch die Zusammenarbeit mit Behörden und Polizei im Vorfeld und während der Demo. Auch schätzen wir es sehr, dass sich so viele Menschen freiwillig als Ordnerinnen und Ordner gemeldet haben. Die Teilnehmenden waren friedlich, gut gelaunt und motiviert, viele haben sich richtig ins Zeug gelegt und hatten wunderbar kreativ gestaltete Schilder dabei. Wir haben uns über jede und jeden gefreut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

