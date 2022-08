Mindelheimer fährt mit dem Fahrrad von Berlin ins Allgäu

Der Karikaturist Stefan Fichtel macht eine große Tour mit dem Mountain-Bike. Wie es dazu kam und was er erleben will.

Stefan Fichtel ist auf der Autobahn von Berlin, wo er seit einigen Jahren wohnt, in seine Heimatstadt Mindelheim unterwegs. Er sieht, wie die Landschaft an ihm vorbeizieht. „Wenn man die Autobahn entlangfährt, sieht die Strecke schon sehr reizvoll aus“, findet er. Doch mit der Geschwindigkeit bleibt ihm verborgen, wie sich die Natur um ihn herum wirklich anfühlt, wie sie wirklich aussieht und was es alles zu entdecken gibt. Deshalb beschließt der Karikaturist, die rund 720 Kilometer lange Strecke das nächste Mal mit dem Mountainbike zu fahren – mit „so gut wie nichts dabei“. Das hat er dann vor der Corona-Pandemie auch getan, sogar schon zwei Mal. „Ich wollte einfach wissen, wie Deutschland landschaftlich aufgebaut ist“, sagt er. Und das hat auch bereits funktioniert. Seine Touren brachten ihn durch Wälder, über hohe Aussichtspunkte und vorbei an Seen. Dafür fährt er mit dem Mountain-Bike statt mit einem typischen Tourenfahrrad. Denn das eignet sich besser für Fahrten im Gelände.

An jedem Tag der Tour will er eine Karikatur zeichnen

Ende August steht jetzt die dritte Tour an, für die er sich etwas Besonderes überlegt hat: für jeden der sechs Tage eine Karikatur zu zeichnen. „Das ist mal etwas anderes, als Fotos zu machen“, sagt er. Dabei hat er einen straffen Zeitplan: „Ich muss am Tag schon so 120 bis 130 Kilometer schaffen“, erklärt er, denn seine Unterkünfte hat er bereits gebucht.

„Notfalls muss ich eben auch nachts weiterfahren. Unwegsame Geländeabschnitte machen das noch schwerer. Ausrüstung hat er fast keine dabei, sagt er. Regenkleidung, Verbandszeug, eine Zahnbürste und Flickzeug, falls ein Reifen seinen Dienst quittieren sollte. Außerdem natürlich für die Navigation sein Smartphone.

Zum Abschluss und zur Belohnung gibt es ein Konzert auf der Freilichtbühne

Sein Ziel ist es dieses Mal, ein Konzert auf der Freiluftbühne in Altusried zu besuchen. Denn er hat Karten für ein Konzert von Seiler und Speer, einer „Austropop“-Band aus Österreich. Am 31. August will er in Mindelheim ankommen.