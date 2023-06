Mindelheimer fahren beim Stadtradeln fast zweimal um die Erde

Wichtiger als Kilometer sind bei der Aktion "Stadtradeln" die Verbesserungsvorschläge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Radverkehr in Mindelheim.

Drei Wochen lang sind 550 Radbegeisterte für die Stadt Mindelheim in die Pedale getreten und haben zum ersten Mal bei der bundesweiten Aktion "Stadtradeln" mitgemacht. Die Bilanz kann sich aus Sicht der Organisatoren, Klimaschutzmanagerin Simone Kühn Radteam-Vorsitzender Peter Miller und der Radbeauftragte Karl Geller, sehen lassen: Trotz des eher mäßigen Wetters haben die Teilnehmenden insgesamt mehr als 73.000 Kilometer erstrampelt und damit fast zweimal den Globus umrundet. Mindelheim liegt damit im Vergleich zu anderen Erstteilnehmerkommunen, die teils während eines anderen Zeitraums unterwegs waren und deshalb bessere Rahmenbedingungen hatten, im vorderen Mittelfeld. Weil die Radfahrerinnen und Radfahrer aufs Auto verzichtet haben, haben sie außerdem zwölf Tonnen CO 2 eingespart und den Verantwortlichen außerdem wertvolle Tipps gegeben, wie der Radverkehr in Mindelheim sicherer, angenehmer und schneller werden könnte.

Die Stadt war heuer erstmals bei der Aktion dabei, an der sich deutschlandweit fast 2760 Kommunen beteiligt haben. Ihnen geht es nicht nur darum, möglichst viele Kilometer zu sammeln. Stattdessen wollen sie darauf aufmerksam machen, dass die Belange von Radfahrern und Radfahrerinnen oft noch zu wenig berücksichtigt werden, obwohl das Rad in Deutschland das häufigste Verkehrsmittel ist: Laut Statistik gibt es hierzulande fast so viele Räder wie Einwohner, nämlich 81 Millionen. Dass das Fahrrad ein Fortbewegungsmittel für alle ist, dokumentiert auch das Mindelheimer Stadtradeln: Der jüngste Teilnehmer der 33 Teams war erst vier Jahre alt, der älteste weit über 80.

Einer der Ältesten fährt beim Mindelheimer Stadtradeln meiste Kilometer

Mit zu diesen ältesten Teilnehmern gehört Josef Leinsle, der mit seinen fast 83 Jahren auch die meisten Kilometer gefahren ist: Auf fast 3400 hat er es in den drei Wochen gebracht. Fast ein wenig beschämt gab er laut Geller zu, dass er an Regentagen nur 50 Kilometer geradelt sei. Sobald es das Wetter aber zuließ, glich er das durch Tagesfahrten mit bis zu 210 Kilometern wieder aus. Nach seinen Angaben ist das mit achteinhalb Stunden im Sattel gleichzusetzen. Insgesamt sieben Mindelheimer knackten übrigens die 1000-Kilometer-Marke, viele blieben nur knapp darunter.

Wer so viel unterwegs ist, dem fällt auch auf, wo es im Radverkehr in Mindelheim noch hakt: 22 Beschwerden und Verbesserungsvorschläge gingen über die Radar-App des Stadtradelns ein und wurden an das Mindelheimer Organisationsteam weitergeleitet. "Diese Rückmeldungen sind für uns wichtig, denn sie unterstützen und bestätigen damit die Arbeit des Mindelheimer Radteams", schrieb der Radverkehrsbeauftragte Karl Geller in einem Dankesschreiben an alle Einsender.

Stadt Mindelheim möchte bei Fahrradrouten nachbessern

Die Anregungen wurden in einen Katalog von Verbesserungsmaßnahmen aufgenommen. "Im Großen und Ganzen wurden die bekannten neuralgischen Stellen auf den Hauptverkehrsadern der Stadt kritisiert", so Geller. Am gefährdetsten sahen sich die Radlerinnen und Radler demnach in der Krumbacher, Landsberger und Bad-Wörishofer-Straße.

Die Stadt hat darauf laut Geller bereits reagiert: Sie hat einen Planer damit beauftragt, die Nord-Süd-Verbindung nach Radverkehrsgesichtspunkten zu überplanen. Denn eines, so der Radverkehrsbeauftragte, habe auch der Stadtrat klar erkannt: Ohne eine erhebliche Steigerung des Radverkehrsanteils schafft Mindelheim die CO 2 -Reduktionsvorgaben der Bayerischen Staatsregierung sicher nicht und wird auch beim European Energy Award die nötige Punktzahl für die Goldzertifizierung nicht erreichen. Nicht umsonst habe der Stadtrat deshalb zuletzt beschlossen, dass der Radverkehrsanteil auf 35 Prozent gesteigert werden soll.

Auch 2024 will sich Mindelheim wieder am Stadtradeln beteiligen

Die Mindelheimer Schülerinnen und Schüler seien hier bereits vorbildlich: Das Maristenkolleg beteiligte sich mit dem Team Gymnasium und dem Team Realschule am Stadtradeln und schaffte es mit fast 10.900 und knapp 9640 geradelten Kilometern auf Platz eins und drei der Mannschaften. Dazwischen liegt auf Platz 2 die Mindelheimer Berufsschule mit mehr als 9700 Kilometern. Auf den weiteren Plätzen folgen die Champagnat-Kindertagesstätte (fast 7200 Kilometer) und die Maria-Ward-Realschule (mehr als 6300 Kilometer). "Damit wird sehr deutlich, auf welchen Strecken in Mindelheim besonders viel Rad gefahren wird und worauf die Stadt ihre Aufmerksamkeit bei Verkehrssicherheit und Ausbaumaßnahmen fokussieren sollte", findet Geller. Dadurch werde deutlich, dass das Stadtradeln nicht nur der Gesundheitsprävention diene, sondern Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung den Weg zu einer zukunftsfähigen Verkehrspolitik weisen könne.

Die drei erstplatzierten Teams und alle Einzelfahrer, die innerhalb der drei Wochen mehr als 1000 Kilometer gefahren sind, werden bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus von Bürgermeister Stephan Winter und dem Organisationsteam des Stadtradelns empfangen und mit Preisen bedacht. Wer dieses Jahr noch nicht dabei war, hat im kommenden erneut Gelegenheit, mitzuradeln: "Es wird sicher ein nächstes Mal geben", ist Geller überzeugt – und gibt auch gleich die Zielrichtung vor: Mindestens zwei Erdumrundungen sollten es dann auf jeden Fall sein. (mz/baus)