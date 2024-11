Mindelheimer Forum: Finanzen sollen unter die Lupe genommen werden

In den Coronajahren wurde diese Kuriosität am deutlichsten: „Wenn im Forum nichts los ist, macht das Forum Gewinn, wenn im Forum was los ist, macht es keinen Gewinn.“ So fasste es Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter zusammen, als die Bilanz für das Jahr 2022 im Stadtrat vorgestellt wurde. Zwar verzeichnet das Forum für 2022 einen Gewinn in Höhe von 199.200 Euro, allerdings liegt das vor allem an der Gewinnausschüttung in Höhe von 553.000 Euro der Vereinigten Wertach Elektrizitätswerke (VWEW), an denen die Stadt beteiligt ist. Die Verwaltung solle sich deshalb demnächst ähnliche Einrichtungen anschauen und einen Vorschlag einreichen, wie das Defizit verringert werden könnte, kündigte Winter an.

Zuvor hatte Christian Mayr von der Stadtkämmerei die Zahlen für 2022 vorgestellt. Die Umsatzerlöse im Forum belaufen sich auf 108.000 Euro für die Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten sowie die eigenen Veranstaltungen der Stadt. Dieselbe Summe fließt in die Personalkosten. Hinzu kommen Abschreibungen von 66.000 Euro und betriebliche Aufwendungen von 282.000 Euro, etwa für Reparaturarbeiten und Wartungskosten. (home)