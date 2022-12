Mindelheimer freut sich über Geschenk eines zweiten Lebens

Plus Maximilian Lödermann hatte einen lebensbedrohlichen Herzinfarkt. Er hat nur überlebt, weil er rasch medizinische Hilfe bekam.

Maximilian Lödermann fährt in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne Rad. Das ist für ihn ein guter Ausgleich zum Bürojob als Bankangestellter. Er trinkt nicht, raucht nicht und ist ein durch und durch sportlicher Typ. Nie zuvor, erzählt der Mindelheimer, hatte er größere gesundheitliche Probleme – bis zu jenem Sonntag im Mai 2022. Es war der 15., als der 56-Jährige das herrliche Frühlingswetter zu einer Spritztour auf dem Rad durchs schöne Unterallgäu nutzte. Es hätte nicht viel gefehlt, und es wäre sein letzter Tag gewesen.