Mindelheimer Wirt verzweifelt: Sein Dorf ist vom Erdbeben zerstört

Neco Durmus stammt aus einem Dorf in Ost-Anatolien. Nach dem verheerenden Erdbeben sind alle Häuser zerstört. Jetzt startet der Mindelheimer eine Hilfsaktion.

"Es ist eine Riesenkatastrophe", sagt der Betreiber des Lokals "La Pizzeria" in der Mindelheimer Altstadt. Durmus lebt seit 1979 in Mindelheim. Zuletzt war er vor drei Jahren in seinem Heimatdorf Ören zu Besuch. Dort leben noch seine Neffen. Sie haben ihm ein Video geschickt, das das ganze Ausmaß der Zerstörung zeigt.

Das Dorf ist eine Trümmerwüste. "99 Prozent sind zerstört." Weil es seit dem Erdbeben geschneit hat, sind die Ruinen von Schnee bedeckt. Es ist bitterkalt. Die Menschen, die überlebt haben, nächtigen im Freien. Sie können nicht weg, weil viele von ihnen Bauern sind und sich um ihre Tiere kümmern müssen. Andere konnten bei Verwandten in Istanbul unterkommen.

Wie viele Opfer noch in den Trümmern liegen, weiß niemand

Wie viele Menschen noch unter den Trümmern begraben liegen, weiß niemand, sagt Durmus. Bisher seien noch keine Hilfskräfte in das Dorf vorgedrungen. Es gibt keinen Strom, keine Zelte, nichts zu essen und kein Trinkwasser. Um nicht zu verdursten, essen die Menschen Schnee. Niemand wagt sich mehr in die Häusertrümmer aus Angst, sie könnten bei einem Nachbeben vollends zusammenfallen.

Der Mindelheimer Neco Durmus startet nach dem Erdbeben eine Hilfsaktion für sein Heimatdorf in der Türkei. Foto: Johann Stoll

Neco Durmus will alles tun, um den Menschen im 3300 Kilometer entfernten Ören zu helfen. Und er bittet die Mindelheimer Bevölkerung, ihn dabei zu unterstützen. Er sammelt in seiner Pizzeria in der Gerberstraße Geld, das er über Verwandte in das alevitische Dorf weitergibt. "Ich garantiere persönlich dafür, dass das Geld wirklich bei den Betroffenen ankommt", sagt Durmus. Sachspenden kann er nicht annehmen, weil er keine Transportmöglichkeit hat. Sein Freund Franz Eberle sagt: "Wir würden sofort mit einem Lkw voller Hilfsgüter losfahren, wenn wir einen Transporter hätten." Der Dirlewanger Eberle hat bereits nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Hilfsgüter nach Rumänien gefahren.