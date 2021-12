Mindelheim

16:50 Uhr

Das Geheimnis des Erfolgs der Mindelheimer Firma Grob

Weil bei der Mindelheimer Firma Grob die Auftragsbücher so voll sind wie selten zuvor, ist das Unternehmen weiter auf Expansionskurs: Auf die Halle 13 (hier im Bild) soll im kommenden Jahr in Mindelheim die Halle 14 folgen. Und auch im Ausland sind Investitionen geplant.

Plus Selten waren bei der Firma Grob die Auftragsbücher so voll wie jetzt. Deshalb sollen schon im Januar wieder Bagger anrollen. Aber nicht nur in Mindelheim wird kräftig investiert.

Von Johann Stoll

Wenige Tage vor Weihnachten hat die Geschäftsleitung von Mindelheims größtem Arbeitgeber mit außerordentlich guten Nachrichten für gute Stimmung in der Belegschaft gesorgt. Die Grob-Werke können sich über volle Auftragsbücher freuen wie noch selten zuvor in der 95-jährigen Geschichte des Unternehmens. Die Firma will in Mindelheim erweitern und kräftig investieren - und nicht nur hier. Im exklusiven Gespräch mit unserer Redaktion verrät die Geschäftsführung das Geheimnis des Erfolgs und spricht darüber, was sie für die nächsten Jahren geplant hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen