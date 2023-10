Mindelheimer Hüttenwirt Krupinski: "Heute ist der Berg ein Sportgerät"

Plus Jochen Krupinski ist der dienstälteste Hüttenwirt im Allgäu. Der 72-Jährige spricht im Interview über das veränderte Verhalten vieler Wanderer.

Er ist der dienstälteste Allgäuer Hüttenwirt: Jochen Krupinski, 72, hat schon über 50 Bergsommer auf dem Buckel. Vor Kurzem hat er die Mindelheimer Hütte auf 2013 Meter Höhe verlassen und ist mit seinem Team ins Tal zurückgekehrt. Im Interview spricht er über das veränderte Verhalten von Wanderern, Handys am Hüttentisch und seinen Lieblingsplatz in den Allgäuer Bergen.

Herr Krupinski, kürzlich hat ein Gast einen Hüttenwirt in Obermaiselstein verprügelt. Bei dem Täter soll Alkohol im Spiel gewesen sein. Häufen sich solche Vorfälle auf den Hütten?