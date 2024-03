Mindelheimer ist mit mehreren Promis in der TV-Show "Wer isses?" zu sehen

Johannes Fickel ist am 12. März im Fernsehen. Der Mindelheimer nimmt als Kandidat bei der ProSieben-Show "Wer isses?" teil. Es ist nicht sein erster Auftritt.

Johannes Fickel ist ein "alter Hase", was das Film- und Showgeschäft betrifft. Seit Jahren ist der Mindelheimer immer wieder als Komparse oder Kleindarsteller im Einsatz, hat an zahlreichen bekannten Sendungen mitgewirkt und ist als Licht-Double und Spieletester für die Shows von "Joko und Klaas" im Einsatz. Die neue ProSieben-Show "Wer isses?", in der er nun zu sehen ist, war dennoch etwas ganz Besonderes für ihn.

Im Dezember vergangenen Jahres erhielt der 29-Jährige die Anfrage für die neue Unterhaltungsshow des Senders: ein Format, das es so ähnlich bislang nur im Ausland gegeben hat. Er wusste nicht, was genau von ihm erwartet wird. Den Maschinenbautechniker hat es gereizt, mitzumachen - er sagte zu, fuhr zum Dreh nach Köln und ist nun am Dienstag, 12. März, ab 20.15 Uhr auf ProSieben an der Seite von Moderator Steven Gätjen und den Comedians Ralf Schmitz und Chris Tall zu sehen. Die beiden werden in der Sendung zu konkurrierenden Detektiven, die mit wechselnden prominenten Partnerinnen und Partnern versuchen, Kandidatinnen und Kandidaten wie Johannes Fickel auf die Schliche zu kommen. Welche Stars in "seiner" Folge zusätzlich dabei waren, darf der Mindelheimer noch nicht verraten. Nur so viel: „Die Promis haben gut gepasst“, findet er.

Als Licht-Double ist der Mindelheimer für "Joko und Klaas" im Einsatz und testet die Spiele. Foto: Johannes Fickel

TV-Show "Wer isses?" mit dem Mindelheimer am 12. März auf ProSieben

Er selbst musste für den Auftritt körperlich an gewisse Grenzen gehen. Doch als die Probe geschafft war, hatte er vor der Aufzeichnung keine Angst mehr, wollte einfach nur abliefern. "Wenn alle Kameras auf einen gerichtet sind, will man, dass es sitzt", sagt er. "Wichtig ist, man selbst zu bleiben, die Zuschauer auszublenden und das Ding durchzuziehen." Ob die Promis erraten haben, ob er ist, was er darstellt ... das bleibt an dieser Stelle noch geheim.

Gefreut hat ihn, dass die Aufnahmeleiterin der Sendung ihn gleich wiedererkannte. Der 29-Jährige ist nämlich auch als Licht-Double und Spieletester für die Sendungen von "Joko und Klaas" im Einsatz. Rund eine Woche dauern die Proben, in denen der Mindelheimer die Rolle von Joko übernimmt: Es geht darum, zu testen, ob die Spiele, die sich das Team ausgedacht hat, auch funktionieren, und darum, dass Kameraleute und Techniker die besten Positionen für den "richtigen" Dreh mit Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf herausfinden können.

Johannes Fickel war schon in vielen Filmen und Sendungen zu sehen

Die Liste der TV-Shows und Filme, in denen Johannes Fickel bereits einen Auftritt hatte, ist lang: "Sag die Wahrheit", Galileo, "Schrauben, sägen, siegen", "Date or Drop", "Hubert ohne Staller", Rosenheim Cops und K11 stehen in seinem Lebenslauf. Dass sein Chef bei Hirschvogel in Schongau ihm immer wieder Auszeiten für seine - durchaus recht kurzfristigen - Drehs genehmigt, dafür ist der 29-Jährige ihm sehr dankbar.

Johannes Fickel ist immer wieder bei TV-Shows und in Serien im Fernsehen zu sehen. Das Foto zeigt ihn bei der Sendung "Sag die Wahrheit". Foto: SWR

Ursprünglich wollte der Mindelheimer eigentlich hinter den Kulissen arbeiten, als Kameramann oder Cutter. Er absolvierte eine handwerkliche Ausbildung, doch die Filmbranche blieb immer im Hinterkopf. Gemeinsam mit einem Schulfreund drehte er Videos und lud sie auf Youtube hoch. Eine Freundin animierte ihn, als Komparse einzusteigen - und prompt war er bei der ARD-Serie "Sturm der Liebe" zu sehen. Das Fernsehfieber hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen und nach einer kurzen "Schaffenspause" hat Johannes Fickel durch "Wer isses?" wieder richtig Lust darauf bekommen, weiterzumachen. Vermutlich ist die Show also nicht die letzte, bei der man den Mindelheimer im Fernsehen entdecken kann.