Mindelheimer Karl Geller erhält das Bundesverdienstkreuz

Plus Der Lehrer Karl Geller aus Mindelheim wird für sein besonderes Engagement im Bereich Naturschutz ausgezeichnet.

Unermüdliches Engagement wird belohnt: Für seinen Einsatz im Bereich Klima- und Umweltschutz erhält Karl Geller aus Mindelheim das Bundesverdienstkreuz. Für den Berufsschullehrer ist das ein Stück weit Genugtuung. Denn dass er für seine Überzeugung, die Umwelt zu schützen, Anerkennung bekommt, war nicht immer so.

"Der Umweltschutz ist meine Treibfeder", sagt Geller bei der Verleihung am Montagabend im Landratsamt Unterallgäu. Der Lehrer aus Mindelheim ist mittlerweile eigentlich pensioniert, arbeitet jedoch weiterhin als Angestellter an der Berufsschule. Solange es ihm gesundheitlich möglich sei, möchte er weiterarbeiten: "Es gibt immer etwas zu tun", sagt er.