Mindelheimer Klinikum: Kaffee nur noch aus dem Automaten

Im Sommer 2007 herrschte große Freude nach dem Umbau der Cafeteria am Krankenhaus. Das Archivbild zeigt von links: Alfons Hawner (Vorstand), Karl Bihler (Landratsamt) und Bürgermeister Stephan Winter.

Plus Um das Angebot für Patienten und Besucher zu verbessern, war die Cafeteria im Mindelheimer Krankenhaus 2007 umgestaltet worden. 16 Jahre später kam das Aus.

Von Johann Stoll

Im Juli 2007 war am Mindelheimer Krankenhaus ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Die über Monate hinweg umgestaltete Cafeteria wurde offiziell in Betrieb genommen. Zu der kleinen Eröffnungsfeier hatte der damalige Klinik-Vorstand Alfons Hawner eingeladen. Gekommen waren der Chefarzt der Inneren Abteilung, Dr. Reinhard Krüger, Personalratsvorsitzender Siegfried Drexel, Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter, die Verwaltungsratsmitglieder Dr. Albert Wanner, Doris Kienle, Helmut Koch und andere.

Klinikum Mindelheim wollte 2007 mehr bieten als nur einen Kiosk

Hawner sagte damals, Ziel sei, den Patienten mehr zu bieten als einen Kiosk. Weil das notorisch klamme Krankenhaus selbst dafür keine Mittel zur Verfügung hatte und auch der damalige Pächter sich nicht dazu in der Lage sah, Geld in die Hand zu nehmen, hatte Hawner die Tochtergesellschaft Unterallgäu Klinik Service GmbH angesprochen. 49 Prozent Anteile dieser Firma hielt das Krankenhaus, 51 Prozent die Klinikdienste Süd mit Sitz in Kempten.

