Mindelheim

Mindelheimer Kunstverein präsentiert Schönes im kleinen Format im Salon

Plus Petra Kollmannsberger, Michael Bahr und Jan Nystrøm zeigen ihre Werke beim Mindelheimer Kunstverein.

Von Tina Schlegel

Gleich drei Kunstschaffende zeigen im September ihre Werke im Raum des Mindelheimer Kunstvereins: Petra Kollmannsberger, Jan Nystrøm und Michael Bahr. Allein die Ankündigung ließ vermuten, dass die Werke sich verkleinert haben, sonst hätten sie wohl keinen Platz im Salon gefunden, denn sowohl Bahr als auch Kollmannsberger sind für eher großformatige Bilder bekannt. Nun aber wollten sie bewusst ein Zeichen gegen den Trend des großen Bildes setzen und zeigen, dass Qualität nichts mit der Größe zu tun hat. Ihre Ausstellung heißt: „Klein im Format – groß in der Wirkung“.

Es war Petra Kollmannsberger, die den Auslöser dazu gab, als sie von ihrer Idee erzählte, kleinformatige Kunst präsentieren zu wollen. Bahr trug sich schon länger mit dem Gedanken, angeregt von einer Ausstellung mit Paul Klee im Glaspalast in Augsburg. Nystrøm fühlt sich ohnehin in eher kleineren Formaten zuhause, es fügte sich also zusammen.

