Mindelheimer Malteser bieten Ausflüge mit der Fahrradrikscha an

Plus Ein Angebot der Mindelheimer Malteser gibt Senioren und Behinderten ein Stück Freiheit zurück. Die ehrenamtlichen Helfer tun dabei Gutes für sich und andere.

Gemächlich ziehen saftig grüne Wiesen und Wälder vorbei, während sich Monika Rauch den Fahrtwind um die Nase wehen lässt. Nachdem sie in der Vergangenheit bereits die nähere Umgebung Mindelheims – unter anderem die Kapelle Maria Schnee bei Nassenbeuren – mit der Fahrradrikscha des Malteser-Hilfsdienstes erkunden durfte, führt der heutige Ausflug ins Café „Golfhäusle“ nach Bad Wörishofen. Rauch gehörte zu den ersten, die das vor etwa einem Jahr in Mindelheim eingeführte Angebot nutzten. Auf Anhieb war sie so begeistert, dass sie mittlerweile Stammgast bei den Maltesern ist. Sie liebt es, in der Natur unterwegs zu sein und so aus dem Alltag auszubrechen.

Die Rikscha hat einen Elektromotor, der das Fahren leichter macht

Dank des unterstützenden Elektromotors sind auch die Anstiege bei Mindelau und Dorschhausen für Rolf Diedrich, der die Rikscha fährt, kein Problem. Der Rentner ist schon seit vielen Jahren begeisterter Radsportler und freut sich, auf diese Weise mit seinem Hobby auch anderen Menschen Freude bereiten zu können. Neben ihm sorgen derzeit weitere sechs Ehrenamtliche dafür, dass das Projekt überhaupt am Laufen gehalten werden kann. Um das Angebot auch in Zukunft weiter ausbauen zu können, sind weitere Freiwillige jederzeit willkommen. Diese sollten bereit sein, mindestens zweimal im Monat einige Stunden Zeit zu investieren, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein Stück Freiheit zurückzugeben. Dank Elektrounterstützung müssen Interessierte nicht unbedingt Hochleistungssportler sein, lediglich Freude am Umgang mit Menschen sowie an der Bewegung in der Natur sollten sie mitbringen.

