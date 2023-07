Mindelheimer Maristen-Schüler besuchen das KZ Dachau

Mit bedrückenden Eindrücken sind Schülerinnen und Schüler aus Dachau zurückgekehrt. Sie waren sich einig: Ein solches Morden darf nie wieder geschehen.

Im Bus bei der Anreise nach Dachau war die Stimmung noch sehr beschwingt. Die Schülerinnen und Schüler des Maristenkollegs Mindelheim hörten Musik, redeten und lachten. Je länger die Fahrt ins frühere KZ Dachau dauerte, umso nachdenklicher wurden die Gymnasiasten. Martin Weiß-Paschke aus der Schulleitung berichtete von Kiesgruben, in denen Gefangene in der Zeit des Nationalsozialismus schuften mussten. An der Gedenkstätte des KZ Dachau verschafften sich die jungen Leute einen Eindruck von den Überresten der Bahngleise, auf denen die Gefangenen ankamen. Weiß-Paschke erklärte am Eingangstor, wie die Abläufe waren, wenn ein Gefangener in das KZ eingeliefert wurde.

Auf dem Exerzierplatz mussten die KZ-Häftlinge jeden Morgen antreten

Nach diesen Eindrücken, wie Bildern, Berichten und Ausstellungsstücken waren alle erst einmal geschockt. Weiß-Pasche zeigte auch den Platz, auf dem die Häftlinge jeden Morgen antreten mussten und oftmals auch bestraft wurden. Einen Einblick, unter welch unmenschlichen Bedingungen die Häftlinge hausen mussten, verschaffte der Besuch von zwei Baracken. Sie sind von insgesamt 32 wieder errichtet worden. In einem schmalen Bett schliefen dort immer drei Häftlinge. Diese konnten schon für einen Kaffeefleck auf ihrem Geschirr eine Prügelstrafe erhalten, die oft tödlich endete.

Auch die Gedenkstätten und Kapellen für christliche, orthodoxe und jüdische Häftlinge konnten die Besucher besichtigen. Mucksmäuschenstill wurde es im Krematorium. Das angebliche Brausebad war mit Duschköpfen als Tarnung versehen gewesen, aus denen Gas austrat. So wurden die Menschen getötet. Die Leichen verschwanden anschließend in den Brennöfen.

Der Stacheldrahtzaun stand unter elektrischem Strom

Weiß-Paschke machte auch auf einen Streifen Gras aufmerksam, der neben dem Krematorium wächst. Dieser war durch einen Scharfschützen unbetretbar, der Stacheldrahtzaun stand unter elektrischem Strom. Hier sind zahllose Menschen zu Tode gekommen. Auf der Rückfahrt nach Mindelheim waren alle noch sehr mitgenommen von den Eindrücken. Einig waren sie sich, dass sie froh sind, heute in einem anderen Deutschland leben zu dürfen. So etwas dürfe nie wieder geschehen. (mz)