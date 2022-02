Mindelheim

vor 35 Min.

Mindelheimer Maristenschüler setzen Zeichen für Gleichberechtigung

Schülerinnen und Schüler des Maristenkollegs haben sich an ihrer Schule am Valentinstag für Gleichbereichtigung von queeren Menschen eingesetzt.

Plus Am Valentinstag hieß es im Mindelheimer Maristenkolleg „Liebe unter dem Regenbogen“. Was die Schulleitung dazu sagt.

Von Johann Stoll

Den Valentinstag haben Schülerinnen und Schüler des Maristenkollegs zum Anlass genommen, sich für Gleichberechtigung von queeren Menschen einzusetzen. Die Aktion nannte sich „Liebe unter dem Regenbogen“. Die beiden Schulleiterinnen Beate Merkel (Gymnasium) und Maria Schmölz (Realschule) haben die von der Schülermitverantwortung SMV verantwortete Aktion im Vorfeld genehmigt. Die Schule führt den Titel „Schule gegen Rassismus, Schule mit Courage“. Diesen Werten fühlen sich die Schulleitungen verpflichtet. Geworben werden durfte für die Aktion jedoch im Vorfeld nicht.

