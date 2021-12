Mindelheim

vor 19 Min.

Mindelheimer Musiker Florian Schiegg will Inseln des Glücks schaffen

Florian Schiegg alias Geesi Fu beim Videodreh in der Mindelheimer Kulturfabrik. Mit seiner Musik will der Künstler Inseln der guten Laune schaffen. Das Video zum Song „Feel So“ ist auf Youtube zu sehen.

Plus Florian Schiegg schaltet in seinem neuen Video in den Gute-Laune-Modus. Gedreht wurde in der Mindelheimer Kulturfabrik.

Von Tina Schlegel

Nichts ist in diesen Zeiten kostbarer als ein unbeschwerter Moment. Unbeschwertheit und Leichtigkeit – sie sind wichtig für uns, weil die Gedanken ja ohnehin in einem Karussell kreisen. Aber wo finden wir solche Orte der Ausgelassenheit? „Ich wollte den Menschen einfach ein paar schöne Momente schenken, zeigen, dass man das Leben noch feiern kann und muss“, erzählt der Musiker Florian Schiegg aus Mindelheim, der unter dem Pseudonym Geesi Fu komponiert und singt.

