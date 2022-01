Mindelheim

Mindelheimer plant Ausstellung für alte Traktoren und Motorräder

Michael Rimmel würde seine Traktorensammlung in Mindelheim gerne besser präsentieren. Die Chancen dafür stehen gut.

Plus Michael Rimmel aus Mindelheim ist weitergekommen mit seinem Plan, seine wertvollen Traktoren besser zu präsentieren. Wie es jetzt mit den Plänen weitergeht.

Von Johann Stoll

Es könnte eine weitere Attraktion in der an sehenswerten Museen ohnehin reichen Stadt Mindelheim werden: eine Ausstellungshalle von seltenen Schlüter-Traktoren sowie rund 200 historischen Motorrädern. Die Pläne für eine neue Halle in der Memminger Straße sind fertig, die Ausführung verzögert sich aber offenbar weiter.

