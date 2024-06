Mindelheimer Polizei warnt vor Handel mit gefälschten iPhones

Unseriöse Händler sprechen mögliche Kunden auf der Straße an. "Derartige Angebote sind niemals seriös", sagt die Mindelheimer Polizei.

Die Mindelheimer Polizei warnt aktuell davor, dass in der Region wieder gefälschte iPhones angeboten werden. Wie bereits vor rund zwei Monaten würden derzeit erneut gefälschte iPhones weit unter Preis in Mindelheim angeboten und verkauft, heißt es in einer Mitteilung. Die Händler sind offenbar zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs und bieten die Geräte Passanten an. Die Polizei bittet darum, sich sofort bei der Dienststelle zu melden, wenn man derartige Angebote bekommt oder beobachtet. Die gefälschten iPhones 15 Pro Max werden auch über Kleinanzeigenportale angeboten, so die Polizei. Treffpunkte zur Übergabe werden dann meist in der Nähe vereinbart. Ausdrücklich weist die Polizei darauf hin, dass der Verkauf angeblicher Neugeräte zu einem Bruchteil des Preises niemals seriös sein kann. Auch der Ankauf könne unter bestimmten Bedingungen als Hehlerei geahndet werden. (mz)