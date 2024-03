Mindelheim

vor 17 Min.

Mindelheimer präsentiert sich bei TV-Show "Wer isses?" als Kiss-Sänger

Plus Der Mindelheimer Johannes Fickel hat sich für die ProSieben-Sendung "Wer isses?" in einen Rockstar verwandelt. So hat er seinen Auftritt erlebt.

Von Melanie Lippl

Als Johannes Fickel vor einiger Zeit nach Köln fuhr, um an der neuen ProSieben-Show "Wer isses?" teilzunehmen, wusste er nicht, worauf er sich da eingelassen hatte. Nur wenige Stunden später sollte er mit einer dicken Lage Schminke im Gesicht und auf noch dickeren Plateausohlen auf der Bühne die Sau rauslassen. Wie es ihm dabei erging und wie er seinen Auftritt im Nachhinein empfindet, hat er uns gleich nach der Sendung verraten.

Johannes Fickel während der Verwandlung zum Kiss-Sänger. Foto: Fickel

Gestylt wie der Sänger der Hard-Rock-Band Kiss musste Fickel vor 300 Zuschauern "I was made for loving you" präsentieren, während die Comedians Tahnee, Ruth Moschner, Chris Tall und Ralf Schmitz erraten mussten, ob der Mindelheimer wirklich der Profi-Sänger war, als der er sich ausgab, oder nicht. "Ich hab’ alles gegeben", sagt Johannes Fickel. "Ich war von mir selbst begeistert, hab' voll die Power gegeben." Und er sagt auch: "Ich hab’ Vollgas schlecht ins Mikro gesungen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen