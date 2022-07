Mindelheim

vor 53 Min.

Mindelheimer Realschülerinnen: Top-Abschluss, gleiches Ziel

Plus Die vier besten Abgängerinnen der Maria-Ward-Realschule erzählen, wie sie ihre Notenschnitte erreicht haben. Außerdem wollen sie ab September fast den selben Weg weitergehen.

Von Dominik Bunk

An der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim haben einige Schülerinnen gut bei den Abschlussprüfungen abgeschnitten. Die vier Besten wollen ab September einen sehr ähnlichen Weg einschlagen. Anett Sontheimer ist 16 Jahre alt und wohnt mit ihrer Familie in Warmisried. Sie spielt seit rund zwei Jahren Tischtennis im TTSC und malt gerne. Außerdem hat sie, mit einem Schnitt von 1,18, den drittbesten Abschluss ihres Jahrgangs an der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim abgelegt. „Ich habe im Unterricht aufgepasst und meine Hausaufgaben gemacht“, sagt die 16-Jährige.

