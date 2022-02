Mindelheim

vor 46 Min.

Maria-Ward-Rektorin Rosa Ritter geht in den Ruhestand

Fast 30 Jahre war Rosa Ritter Rektorin der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim. Jetzt geht sie in den Ruhestand und freut sich darauf, künftig mehr Zeit zu haben.

Plus Fast 30 Jahre war Rosa Ritter Leiterin der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim. Was sie bewegt hat und worauf sie sich jetzt besonders freut.

Von Johann Stoll

Sie war die erste weltliche Schulleiterin an der Maria-Ward-Realschule überhaupt. Bevor Rosa Ritter am 1. August 1992 Schulleiterin in Mindelheim wurde, standen der damals noch reinen Mädchenrealschule ausschließlich Klosterschwestern vor. Aber auch Rosa Ritter war es immer wichtig, die lange Tradition der Schule, die mehr als 300 Jahre zurückreicht, zu wahren. Am 18. Februar tritt die Schulleiterin ihren Ruhestand an. Im Sommer wird sie 66 Jahre alt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen