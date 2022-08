Mindelheimer Rotary-Club hat einen neuen Präsidenten

Frank Aschenbrenner ist der Nachfolger von Roman Albrecht. Er will mehr Frauen als neue Mitglieder werben.

Die Präsidentschaft von Roman Albrecht im Rotary Club Mindelheim war geprägt von Corona: Viele Events mussten ausfallen, die wöchentlichen Treffen meistens online stattfinden. Trotzdem fiel die Bilanz positiv aus: Der Club konnte viele Spenden für Vereine, Umweltprojekte und Bedürftige sammeln. Der neue Präsident Frank Aschenbrenner will den Blick in die Zukunft richten: „Lasst uns gemeinsam nach vorne schauen“, gab er als Motto für sein Präsidentschaftsjahr aus. Und: Er will mehr Frauen in den Rotary Club holen.

Auch wenn Corona seinem Motto „Miteinander persönlich reden“ oft einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, zog Roman Albrecht eine positive Bilanz: Die Aktenschredder-Aktion, der Verkauf des Adventskalenders, die Müllsammel-Aktion und einige weitere Events haben ordentlich Spenden eingebracht. So konnte der Rotary Club Mindelheim 2021 rund 40.000€ Euro an (Kultur-)Vereine aus dem Unterallgäu, lokale Umweltprojekte, für Kinder-Fahrradhelme und an Bedürftige übergeben – was Albrecht freute. Er übte aber auch Kritik: „Wir müssen mehr auf Nachhaltigkeit setzen: Von den 2000 Bäumen, die wir mit unserer Nachwuchsorganisation Rotaract gepflanzt haben, sind sehr viele durch Wildbiss und Umwelteinflüsse kaputtgegangen. Da müssen wir bei zukünftigen Projekten mehr dran bleiben!“

Frank Aschenbrenner will viele Aktionen des Rotary-Clubs weiterführen

Das will der neue Präsident Frank Aschenbrenner gleich aufnehmen: „Das regionale Spenden-Engagement vor allem im Bereich Kultur und Umwelt will ich als roten Faden weiterführen und dabei noch mehr auf die Nachhaltigkeit unserer Aktionen setzen.“ So wird es wieder eine Aktenschredder Aktion (21. Oktober) geben, einen Adventskalender und eine Umwelt-Aktion (25. April), deren Erlöse Umweltprojekten, Kultur und Bedürftigen in der Region zugutekommen werden.

Der neue Präsident Frank Aschenbrenner will die Mitglieder zusammenbringen. Ein wichtiger Aspekt, den er sich bei der Werbung neuer Mitglieder auf die Fahne schreibt, ist die Diversität: „Wir brauchen unter anderem mehr Frauen, als Referentinnen bei Vorträgen, aber vor allem auch als Mitglieder. Es gibt viele starke Frauen da draußen, die brauchen wir dringend in unserem Club!“ (mz)