Mindelheimer Stadträte ärgern sich über "Klinik-Klotz"

Plus Der Klinikneubau in Mindelheim hat im Stadtrat zu einer teils hitzigen Debatte geführt. Der Bebauungsplan fand nur eine knappe Mehrheit.

Bürgermeister Stephan Winter machte zu Beginn der Sitzung noch einmal deutlich: Für die Stadt sei der Neubau des Krankenhauses ein sehr wichtiges Projekt. Er hätte sich vor diesem Hintergrund ein deutliches Votum im Stadtrat gewünscht, auch als Signal der Dankbarkeit in Richtung Klinikverbund Allgäu. Denn der investiert zig-Millionen Euro in Mindelheim und sichert damit den Standort. Dazu kam es aber nicht. Nur 13 von 23 Stadträten stimmten für die Pläne. Vor allem die dichte Bebauung und die Höhe der Gebäude missfiel einigen Stadträten.