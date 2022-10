Mindelheimer Textilmuseum sucht ganz spezielle Kleidung

In Mindelheim ist eine Mode-Ausstellung der besonderen Art geplant. Dafür suchen Friederike Haber und Doris Wenzel Ausstellungsstücke von Bürgerinnen und Bürgern.

Bis vor wenigen Jahrzehnten war Fast Fashion, also Mode, die nur kurze Zeit getragen wird, nicht vorstellbar: Kleidung war teuer und dafür gemacht, viele Jahre genutzt zu werden. War etwas kaputt, wurde es geflickt oder zu einem neuen Kleidungsstück umgearbeitet. Und genau solche Stücke suchen Doris Wenzel und Friederike Haber von den Museen im Kolleg für eine neue Ausstellung im Textilmuseum im nächsten Jahr.

„Darin soll es um Nachhaltigkeit gehen“, erklärt Doris Wenzel, die Leiterin des Museums. Ihr klingt ein Satz im Ohr, den sie früher oft gehört hat. „Wir hatten ja nichts“, lautet er – und bezieht sich wohl allein auf das Materielle. Denn an Ideenreichtum mangelte es den Leuten damals ganz offensichtlich nicht: Aus Vaters altem Mantel wurde eine neue Jacke für den Sohn, Pullover wurden vorsichtig aufgetrennt und neu gestrickt. Upcycling würde man das heute nennen. „Vielleicht hat ja noch jemand so ein Kleidungsstück zuhause oder zumindest ein Foto davon“, hofft Friederike Haber, die stellvertretende Gesamtleiterin der Museen. Denn sie würde sowohl das eine als auch das andere gerne in der Ausstellung zeigen.

Das Mindelheimer Textilmuseum sucht Upcycling-Kleidung und auch Fotos davon

Wer über Fotos verfügt, sollte unbedingt seinen Namen, seine Adresse und die Telefonnummer auf die Rückseite schreiben und sie unter dem Stichwort „Nachhaltigkeit“ an die Museen im Colleg, Textilmuseum, Hermelestraße 4, 87719 Mindelheim schicken. Auch die Geschichte zum jeweiligen Kleidungsstück ist von Interesse. Nähere Informationen dazu gibt es bei Doris Wenzel und Friederike Haber unter der Telefonnummer 08261/909760 sowie per E-Mail an friederike.haber@mindelheim.de. (baus)