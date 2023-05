Mindelheimer werden für Waldbienenlehrpfad gewürdigt

Jan-Erik und Bettina Ahlborn sind vielfältig engagiert. Für ihren Wildbienenlehrpfad haben die beiden Mindelheimer nun eine besondere Auszeichnung bekommen.

Bienenfleißig haben Bettina und Jan-Erik Ahlborn den Wildbienenlehrpfad am Fuße der Mindelburg nicht nur auf-, sondern in den vergangenen Monaten auch unermüdlich weiter ausgebaut. Pünktlich zum "Tag der Biene" am Samstag, 20. Mai, hat nun auch die Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Eva Gottstein, das Engagement des Mindelheimer Ehepaars gewürdigt.

Sie stellt es unter www.ehrenamtsbeauftragte.bayern.de sowie auf Facebook und Instagram als "Ehrenamt der Woche" vor. Bei ihrem Besuch in Mindelheim zeige sich die Landtagsabgeordnete der Freien Wähler von der Idee des Wildbienenlehrpfads beeindruckt. Denn dieser will auf 1,4 Kilometern Länge nicht nur mit Schautafeln über die 560 in Deutschland heimischen Wildbienenarten informieren, sondern an fünf Stationen von der Nisthilfe bis zum Blühstreifen auch ganz anschaulich zeigen, was jeder Einzelne tun kann, um die Wildbienen und die Artenvielfalt zu schützen. "Man muss kein Experte sein, um Wildbienen zu fördern", ist das Ehepaar überzeugt. "Jeder kann etwas dazu beitragen, die Vielfalt zu erhalten."

Zu den neuesten Errungenschaften des Mindelheimer Wildbienenlehrpfads gehören ein Saatgut-Automat und eine Liegebank

Wie wichtig das ist, liegt für die beiden auf der Hand: "Wildbienenschutz bedeutet auch Schutz für die Menschen und deren Lebensgrundlagen. Deshalb sollte der Erhalt und Fortbestand unserer Wildbienen uns Menschen besonders am Herzen liegen." Eva Gottstein sieht das genauso: "Der Wildbienenschutz ist eine tragende Säule des Natur- und Artenschutzes. Sterben die Bienen, sterben erst die Pflanzen und dann die Menschen," sagte sie. "Ich danke Bettina und Jan-Erik Ahlborn, dass sie so viel Zeit, Herzblut und Wissen investieren, um die Menschen aufzuklären."

Sie haben seit 2020 mehr als 1100 Arbeitsstunden und auch etliches an finanziellen Mitteln in den Lehrpfad investiert. Zuletzt haben sie ihn um einen Automaten für Wildblumen-Saatgut und eine bequeme Liegebank erweitert, die der Rotary-Club Mindelheim spendiert hat und von der aus man die Aussicht auf Mindelheim genießen kann. Ob auch Jan-Erik und Bettina Ahlborn einmal darauf Platz nehmen und im wahrsten Sinne die Beine hochlegen, ist allerdings fraglich. Schließlich ist der Wildbienenlehrpfad nicht ihr einziges ehrenamtliches Engagement: Sie packen auch im Naturlehrgarten mit an, haben dort einen Hornissenlehr- und Beobachtungsstand eingerichtet und sind auch bei der städtischen Sicherheitswacht aktiv. Jan-Erik Ahlborn bringt sich zudem als Stadtrat ein. Für diesen Einsatz hat sich im vergangenen Jahr auch Ministerpräsident Markus Söder bedankt.

Bei der jetzigen Auszeichnung betonte Jan-Erik Ahlborn, dass der Wildbienenlehrpfad nicht nur ihm und seiner Frau zu verdanken ist: Ohne die Stadt Mindelheim sowie die Hilfe von Stadtgärtner Martin Honner, der Mitarbeiter des Bauhofs und einiger Freunde wäre er nicht möglich.