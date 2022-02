Mindelheimer zeigt weitere Liebhaberstücke von Ludwig Huith

Plus Nachdem ein rätselhafter Karton im Mindelheimer Heimatmuseum geöffnet wurde, hat der frühere Nachbar von Ludwig Huith nach weiteren Spuren gesucht – und wurde fündig.

Manchmal ergibt sich aus einer Geschichte gleich die nächste. Als unsere Redaktion dieser Tage das Geheimnis um einen rätselhaften Karton aus dem Mindelheimer Heimatmuseum lüftete, der genau am 20. Januar 2022 zum 100. Todestag von Pepi Huith geöffnet werden sollte, meldete sich der frühere Nachbar von Ludwig Huith aus der Frundsbergstraße, Georg Weiher.