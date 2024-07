Mindelheimerin entdeckt Schlange im Waschkeller

Das war vermutlich ein ziemlicher Schreck am Morgen: Am Dienstag fand eine Mindelheimerin in ihrem Keller eine Schlange. Wie die Polizei berichtet, entdeckte sie das Tier in der Waschküche des Mehrfamilienhauses und verständigte daraufhin die Polizei. Bei der Abklärung mit der Reptilienauffangstation in München stellte sich die Schlange als harmlose, heimische Ringelnatter heraus. Die Polizei vermutet, dass sie durch ein gekipptes Fenster in den Keller gelangt war. Die Beamten fingen die Natter unverletzt ein und ließen sie außerhalb der Stadt wieder frei. (mz)

Josephine von der Haar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis