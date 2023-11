Mindelheimerin gewinnt die Deutsche Make-up-Meisterschaft in München

Sandra Zveaghintev betreibt einen Salon in Mindelheim. Mit ihrem Avantgarde-Styling überzeugte sie die Jury bei der Deutschen Make-up-Meisterschaft.

Eine Stunde Zeit, um den perfekten Look zu schminken. Daneben braucht es die passende Frisur und entsprechende Kleidung. Alles unter dem Motto "Avantgarde". Die Mindelheimerin Sandra Zveaghintev stand bei den Deutschen Make-up-Meisterschaften vergangene Woche vor mehreren Herausforderungen. Am Ende konnte sie die Jury mit einem goldenen Look von ihrem Können überzeugen.

"Der Sieg ist eine unglaubliche Bestätigung für mich. Ich kann es selber noch gar nicht fassen", sagt Zveaghintev. Seit über einem Jahr betreibt sie ihren Beauty-Salon in Mindelheim und arbeitet vor allem im Brautstyling. Ein krasser Kontrast zum Thema "Avantgarde", das bei der Make-up-Meisterschaft gefordert war. "Brautstyling ist eher dezent, beim Thema Avantgarde geht es darum, einen auffälligen und verrückten Look zu kreieren", sagt Zveaghintev.

Make-up Meisterschaft: Doppelte Herausforderung für die Mindelheimerin

Zudem sei sie als Brautstylistin meist lediglich für das Make-up, manchmal auch für Make-up und Haare, verantwortlich. Einen kompletten Look zu kreieren, sei sie nicht gewohnt. Die Meisterschaft war also eine doppelte Herausforderung für Zveaghintev. Dennoch sei sie beim Schminken spontan vorgegangen: "Ich habe mich einfach auf mein Bauchgefühl verlassen. Im Endeffekt geht es ja um Talent und um Können." Die Frisur habe sie aber geplant und auch die Kleidung konnte sie bereits vorher besorgen. Am Tag selber sei es dann trotzdem stressig gewesen: Um 6 Uhr morgens sei sie aufgestanden, um ihrem Modell die Haare zu machen.

Make-up ist für die gelernte Arzthelferin eine Herzensangelegenheit. "Es war schon immer mein Traum, Make-up-Artistin zu werden, aber Schulungen und Kurse kosten viel Geld", sagt sie. Mit 21 belegte sie dann den ersten Basiskurs und baute sich langsam ihre Selbstständigkeit auf. Der Lockdown und die Coronapandemie warfen sie zurück: Körpernahe Dienstleistungen waren kaum möglich, sie kehrte zurück in ihren alten Beruf als Arzthelferin. Seit März 2022 betreibt Zveaghintev nun ihren Salon in Mindelheim. Dabei bereitet es ihr besondere Freude, mit Make-up die Schönheit ihrer Kundinnen zu unterstreichen: "Wenn man sich gut fühlt, dann strahlt man es auch aus."

So geht es für Zveaghintev aus Mindelheim nach der Meisterschaft weiter

Insgesamt zehn Bewerberinnen konnten sich für die Make-up-Meisterschaft qualifizieren. Den zweiten Platz belegte Olga Hauk aus Regensburg, Johanna Ücker aus Wielenbach landete auf dem dritten Platz. Durch ihren Sieg tritt Sandra Zveaghintev automatisch bei der Internationalen Make-up-Meisterschaft an, die im kommenden Jahr ebenfalls in München stattfindet. "Mein Kopf brodelt jetzt schon", sagt Zveaghintev.