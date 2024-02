Mindelheimerin wehrt sich gegen eine hohe Rechnung

Misstrauisch wurde eine Frau aus Mindelheim, als ihr eine hohe Rechnung einer Kanzlei zugeschickt wurde. Die Frau ging zur Polizei und erstattete Anzeige.

Wegen versuchten Betruges hat eine 42-jährige Frau Anzeige erstattet. Laut Polizei hatte die Mindelheimerin Post einer Kanzlei mit einer Forderung von Mahngebühren in niedriger, vierstelliger Höhe erhalten. Aus Misstrauen nahm sie Kontakt mit der Kanzlei auf. Hier wurde bekannt, dass in ihrem Namen ein Vertrag abgeschlossen wurde und durch diesen bereits Kosten in der genannten Höhe entstanden sind. Die Polizei Mindelheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. (mz)