Mindelheims Dekan erinnert sich an seine Begegnungen mit Papst Benedikt

Plus Als Student hat Mindelheims Stadtpfarrer Andreas Straub einmal gemeinsam mit dem späteren Papst gefrühstückt.

Der Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. am Silvestertag hat große Betroffenheit ausgelöst. Wie im ganzen Bistum haben auch in Mindelheim die Kirchenglocken 15 Minuten geläutet. Mindelheims Stadtpfarrer und Dekan Andreas Straub ist dem Kirchenoberhaupt mehrfach begegnet.