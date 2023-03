Mindelheims Friedhof soll grüner werden

Der Mindelheimer Friedhof macht an manchen Stellen einen arg traurigen Eindruck auf so manchen Besucher. Die Stadt verspricht Verbesserungen.

Den Anstoß für den Stadtrat, sich den Friedhof näher anzusehen, hatte die Bürgergemeinschaft gegeben. Das Abholzen von Hecken im östlichen Teil des Friedhofs hat so manchem Mindelheimer nicht gefallen. Dieser Bereich werde jetzt als sehr öd, trist und steinig empfunden. Stadtgärtner Martin Honner sagte, drei Reihen mussten entnommen werden, weil die Hecken teilweise schon die Grabsteine überwuchert hätten.

Die Friedhofskultur erlebt einen großen Wandel

Friedhöfe erleben seit ein paar Jahren einen kulturellen Wandel, wie es ihn seit Generationen nicht mehr gegeben hat. Die Leiterin der Friedhofsverwaltung der Stadt Mindelheim, Birgit Neher, sprach vor dem Stadtrat von einer "Vielzahl sozialer, kultureller, religiöser und weltanschaulicher Faktoren", die zu diesem Wandel der Friedhofs- und Bestattungskultur geführt hätten.

Urnengräber auf dem Mindelheimer Friedhof sind teilweise begrünt. Foto: Johann Stoll

Besonders zwei Umstände verändern das Aussehen des Mindelheimer Friedhofs: Die Zahl der Urnenbestattungen hat deutlich zugenommen. Und Gräber werden häufig schon nach der Mindestruhezeit wieder aufgegeben. Von rund 150 Bestattungen im Jahr in Mindelheim entfällt nur noch ein Viertel auf eine Beerdigung im Sarg. Drei Viertel sind Urnenbestattungen. Deshalb muss in nächster Zeit auch die Urnenwand im Osten des Friedhofs verlängert werden.

Begrünt wird eine Urnenerdkammer, die bisher eher schmucklos daherkommt. Und es sollen auch mehr Rasenflächen geschaffen werden. Neu ist auch eine naturnahe Baumbestattung. Auf einem Stein in der Nähe eines Baumes werden die Namen von Verstorbenen vermerkt, deren Urnen daneben ruhen.

Der Stadtgärtner hat 46 neue Bäume gepflanzt

Störend werden vor allem aufgelassene Gräber empfunden. Hier tut sich die Stadt schwer, diese Flächen aufzuwerten. Birgit Starke-Fleer vom Bauamt sagte, man könne nur nach und nach etwas verbessern. So seien bereits 46 neue Bäume gepflanzt worden. Die Stadtgärtnerei versuche auch, "die Kieswüste" in den Griff zu bekommen. Es sei aber nicht einfach, Grünflächen anzulegen. Jede Familie hat das Recht, die Grabnutzung immer wieder zu verlängern. Es ist also nie so, dass eine ganze Grabreihe auf einmal zur Umgestaltung bereitstehen würde.

Die Stadt Mindelheim hat den Friedhof mit Bänken aufgewertet. Foto: Johann Stoll

Geschaffen werden konnten dennoch 16 Pflanzflächen, sagte Neher. Hinzu kamen 15 Ruhebänke. Stadtrat Fritz Birkle (CSU) regte an, auch die Wege besser zu pflegen. Dort wachse das Unkraut teilweise bis zu 30 Zentimeter hoch. Die Stadtgärtnerei will das neue Dampfheißgerät zur Bekämpfung auch im Friedhof einsetzen, sicherte Honner zu. Der Ortssprecher von Unggenried und Gernstall, Erwin Bufler, sprach die marode Friedhofsmauer im Westen an. Die soll im kommenden Jahr repariert werden, stellte Starke-Fleer in Aussicht. Sie räumte ein, dass die Sanierung der Mauer wiederholt verschoben wurde, weil die Bauverwaltung wegen zahlreicher anderer Aufgaben dazu nicht gekommen sei. Als Beispiele nannte sie die Arbeiten in Mittel- und Grundschule.

Historische Grabsteine übrigens von aufgelassenen Gräbern werden nicht einfach entsorgt. Steine von kulturhistorischer Bedeutung bleiben auf dem Friedhof.