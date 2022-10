Mindelheims große Vorbilder: Die Stadt ehrt vier Männer und eine Frau

Mindelheim zeichnet fünf Persönlichkeiten für ihren großen ehrenamtlichen Einsatz aus. Die Geehrten zeigen sich tief gerührt, als sie ihre Auszeichnungen bekommen.

Es hätte nicht viel gefehlt, und dem einen oder anderen wären Freudentränen gekommen. Fünf Persönlichkeiten hat die Stadt Mindelheim am Mittwochabend bei einem Festakt im Forum für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement geehrt. Alle waren tief berührt von dieser öffentlichen Auszeichnung, die sie für jahrzehntelangen Einsatz für die Allgemeinheit erhalten haben.

Seit 20 Jahren ehrt die Stadt Jahr für Jahr Menschen mit einer Verdienstmedaille, die Herausragendes fürs Gemeinwohl leisten. Unterbrochen war dieser Reigen nur von der Corona-Pandemie.

Herbert Kugler erhielt die höchste Auszeichnung der Stadt Mindelheim

Diesmal ging die höchste Auszeichnung an Herbert Kugler aus Nassenbeuren. Er erhielt den Goldenen Ehrenring der Stadt überreicht, der maximal an zehn Personen vergeben wird. Das ist nach der Verleihung der Ehrenbürgerwürde die zweithöchste Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat.

1996 wurde Kugler Ortssprecher von Nassenbeuren. Er war damit erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger im Ort, wie der Zweite Bürgermeister Roland Ahne in seiner Laudatio hervorhob. Ahne und der Dritte Bürgermeister Roland Peter haben den Festakt für den erkrankten Ersten Bürgermeister Stephan Winter gestaltet, unterstützt durch die Stadtkapelle Mindelheim unter Leitung von Robert Hartmann. Die Bedeutung des Ehrenamtes lobten die Bundestags- und Landtagsabgeordneten Stephan Stracke (CSU) und Franz Josef Pschierer (FDP) in ihren Grußworten.

Bis zu seinem Rückzug aus der Politik im Jahr 2014 habe Kugler das Amt „mit sprühendem Enthusiasmus“ ausgeübt, so Ahne. Zwischen 2000 und 2014 war Kugler Stadtrat. Auch hier habe er sich mit voller Kraft eingebracht und mit „profunder Sachkenntnis“ überzeugt. Ab 2008 war Kugler Zweiter Bürgermeister.

Alles, was er tat, habe er gerne und mit Leichtigkeit gemacht, sagte Ahne. Dazu zählte die Gründung des Tennisclubs Nassenbeuren im Jahr 1979, dem Kugler überregionale Bekanntheit mit dem Rolf-Semm-Cup verschaffte, den er ins Leben gerufen hatte.

Herbert Kugler wurde mit dem Ehrenring in Gold geehrt (Mitte). Links Dritter Bürgermeister Roland Peter, rechts Zweiter Bürgermeister Roland Ahne. Foto: Johann Stoll

Noch heute steht Kugler einem anderen Verein vor, dem „Schlaraffia Frundsbergs Mauern“. In dieser weltweiten Vereinigung werden Freundschaft und kunstvoller Humor gepflegt, sagte Ahne. Kugler ist dort „Erzschlaraffe“, ein Titel, der nur Gründungsrittern zusteht.

Seine Paraderolle hatte Herbert Kugler als Georg von Frundsberg gefunden. Er habe unermüdlich recherchiert, um der historischen Figur so nahe wie möglich zu kommen. Eingebunden war auch die gesamte Familie Kugler.

Die Stadt vorangebracht habe Kugler auch mit dem Töpfermarkt auf der Mindelburg. Diesen hat er 1990 ins Leben gerufen. Er hat auch selbst getöpfert und seine Werke unter die Leute gebracht. Edmund Stoiber hat einen „Gockel“ von ihm bekommen, auch Helmut Kohl ist schon bedacht worden, plauderte Kugler später aus dem Nähkästchen. Er dankte all jenen, die auf die Idee gekommen sind, ihn zu ehren mit den Worten: „Dem Kugler müsst ihr den Ehrenring geben. Hervorragend!“

Alfred Brugger hat die Mindelheimer Bürgerstiftung gegründet

Die Verdienstmedaille im Bereich Ehrenamt ging an den früheren Bankdirektor Alfred Brugger. Dieser hat nach seiner Pensionierung im Jahr 2004 die Bürgerstiftung "Mindelheim hilft sich selbst" gegründet. Dabei waren zahlreiche gesetzliche Hürden zu nehmen. Wie kein anderer habe Brugger unermüdlich für ehrenamtliches Engagement geworben. Er habe viele andere Bürger dazu animiert, sich ebenfalls für das Gemeinwohl zu engagieren, so Ahne.

Alfred Brugger (rechts) erhielt die Verdienstmedaille im Bereich Ehrenamt. Foto: Johann Stoll

Brugger habe die Sorge angetrieben, die Lebensqualität in der Innenstadt könnte abnehmen. Er habe die Kräfte gebündelt und viele Bürger ins Boot geholt. Dank der Unterstützung der Bürgerstiftung sei 2006 ein Bürgerbeteiligungsprozess angestoßen worden mit dem Ergebnis, dass die Maximilianstraße zur „wahren Prachtstraße“ wurde. Brugger selbst sagte, all das sei nur möglich gewesen, weil er das Vertrauen von Bürgern und Geschäftsleuten gewonnen habe. Seine Frau Ute habe das alles mitgetragen, sagte er dankbar.

Rosalia Dietrich sind viele fitte Kinder und Erwachsene in Nassenbeuren zu verdanken

Die Verdienstmedaille im Bereich Sport ging an Rosalia Dietrich. Seit 1992 leitet sie Sportstunden im Nassenbeurer Gymnastikverein. Kinder und Senioren hält sie mit ihren Kursen fit.

Rosalia Dietrich (Mitte) erhielt die Verdienstmedaille im Bereich Sport. Links Zweiter Bürgermeister Roland Ahne, rechts Dritter Bürgermeister Roland Peter. Foto: Johann Stoll

Roland Peter sagte: „Sie sind in diesen drei Jahrzehnten zu einer wahren Institution geworden, sodass man in Nassenbeuren nicht vom Kinderturnen, sondern selbstredend vom „Rosi-Turnen“ spricht.“

Fritz Wölfle war bei der Sängervereinigung und im Alpenverein engagiert

Fritz Wölfle erhielt die Verdienstmedaille für sein großes selbstloses Engagement in der Sängervereinigung und im Alpenverein. Seit 58 Jahren ist Wölfle bei den Sängern dabei. Er ist Schriftführer und Chronist. Wölfle gehört laut Roland Peter zu jenen, die keine Arbeit scheuen.

Fritz Wölfle erhielt die Verdienstmedaille im Bereich Kultur (Mitte). Foto: Johann Stoll

Mit akribischer Gewissenhaftigkeit arbeite er immer geräuschlos und gerne im Hintergrund. Als Dirigent begeistert er auch immer bei Chor-Auftritten das Publikum. Er war auch im Sanitätsdienst, bei der Feuerwehr, als Gründer der Heimzeitung von Haus St. Georg und als Gründungsmitglied der Arbeitsgruppe Geschäftsstellenleiter in Bayern aktiv.

Peter Horn setzte sich für die Schwaben in der Gesellschaft ein

Peter Horn hat sich stark für benachteiligte Menschen eingesetzt. Dafür wurde er mit der Verdienstmedaille Soziales ausgezeichnet. Horn hat mit der Caritas die Mindelheimer Tafel aufgebaut. 14 Jahre lang organisierte er diese Hilfseinrichtung.

Peter Horn erhielt die Verdienstmedaille im Bereich Soziales (links). Foto: Johann Stoll

2016 brachte er sich in der Obdachlosenhilfe ein. Er sei in der Lage, jedem Hilfsbedürftigen ein Angebot zu machen, ohne dies an Bedingungen zu knüpfen. In seiner Bescheidenheit habe sich Peter Horn immer selbst zurückgenommen.