Minderjähriger zielt mit Softair-Waffe auf Menschen und Fahrzeuge

Ein Passant alarmierte am Donnerstagabend gegen 22 Uhr die Polizei Mindelheim, dass in der Krumbacher Straße in Mindelheim mit einer Softairwaffe geschossen werde. Dabei wurde offenbar auch auf den Mann gezielt, der daraufhin die Polizei anrief. Auch auf Fahrzeuge sei geschossen worden. Getroffen wurden ersten Erkenntnissen zufolge offenbar weder Personen noch Fahrzeuge. Als Schütze wurde ein Minderjähriger ermittelt, der aus einem Fenster eines Anliegerhauses geschossen hatte, so die Polizei. Die Streife stellte die Softairwaffe sicher. Personen, die in der Krumbacher Straße gegen 22 Uhr ähnliche Beobachtungen gemacht haben oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei Mindelheim warnt dringend vor solchen „Anscheinswaffen“

Die Polizei warnt dringend vor dem öffentlichen Umgang auch mit erlaubnisfreien oder Anscheinswaffen. Eine Unterscheidung auf den ersten Blick ist häufig nicht möglich, sodass von einer realen Bedrohung ausgegangen werden muss. Die Benutzer sollten sich über mögliche Konsequenzen im Klaren sein. Ebenso können Einsätze von Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr in Rechnung gestellt werden, wenn sie auf grobem Unfug basieren. Eltern sollten ihre Kinder und Jugendlichen aufklären, da diese die Konsequenzen nicht im Blick haben (mz)