Missbrauch am Maristen-Internat: Opfer wartet noch immer auf versprochenes Geld

Plus Ein als Jugendlicher im früheren Maristen-Internat missbrauchter Mann zeigt sich enttäuscht über die Kirche. Seit Monaten herrscht Funkstille.

Die zahllosen Fälle sexuellen Missbrauchs über viele Jahrzehnte liegen über der Kirche wie ein dunkler Schatten. Nach jahrelanger öffentlicher Debatte hat sich die Deutsche Bischofskonferenz im Juni 2020 formal zu ihrer Verantwortung bekannt. In der Praxis geht es allerdings sehr langsam voran. Entschädigungszahlen an Missbrauchsopfer gibt es zwar bis heute nicht, dafür eine „Summe zur Anerkennung des Leids“. Von 5000 Euro war die Rede. Dann wurde das Verfahren geändert und eine neue Kommission gegründet, die unabhängig arbeiten soll. Rund 1400 Anträge sind bei dieser Kommission seit Jahresbeginn eingegangen. Zwischen 5000 und 50.000 Euro zahlt die Kommission. Bis Ende September waren 327 Fälle bearbeitet. Betroffene kritisieren den Ablauf als zu langsam, wenig durchsichtig und traumatisierend. Einer von ihnen ist ein früherer Mindelheimer, der von einem Maristenbruder missbraucht worden war.