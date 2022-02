Mindelheim

vor 51 Min.

Pfarrer Straub über Missbrauch in der Kirche: "Mir fehlen wirklich die Worte"

Plus Das Missbrauchsgutachten in der katholischen Kirche hat hohe Wellen geschlagen. Wir sprachen mit dem Mindelheimer Dekan und Stadtpfarrer Andreas Straub über die Folgen.

Von Johann Stoll

Herr Dekan Straub, seit Wochen steht die katholische Kirche massiv in der Kritik, ausgelöst durch das Missbrauchsgutachten im Bistum München-Freising. Welche Reaktionen bekommen Sie vor Ort in Mindelheim?



Straub: Die Reaktionen sind geprägt von Betroffenheit, Enttäuschung, Schmerz oder auch Wut über die schrecklichen Missbrauchstaten von Priestern und kirchlichen Mitarbeitern, die in diesem Gutachten enthüllt und beschrieben werden. Ich habe mir das Gutachten, das im Internet einsehbar ist, näher angeschaut. Mir fehlen wirklich die Worte. Man muss in einen Abgrund schauen, wenn man das liest. Aber es sind nicht nur diese Verbrechen, sondern auch die Vertuschungsstrategie der verantwortlichen Amtsträger, die die Menschen schockiert. Die wohl einhellige Meinung, die mir begegnet: Kirche hat hier versagt und sich von ihrem Auftrag und ihrer Sendung meilenweit entfernt bzw. diese abgrundtief pervertiert.

