Missbrauchsprozess gegen Ex-Maristen-Frater: Und immer wieder Silum

Plus Mehrere Zeugen schildern ihre Erlebnisse auf der Berghütte des Ordens in Liechtenstein. Es geht um Alkohol, Nacktschneebaden und Übernachtungen beim Frater.

Dass in Gerichtsprozessen immer mal wieder Überraschendes passiert, ist nicht ungewöhnlich. Der zweite Tag im Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Maristenfrater und Internatsleiter in Mindelheim begann und endete jedoch mit großer Verblüffung bei den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern.