Mindelheim

vor 17 Min.

Missbrauchsprozess: Maristen-Orden gibt "Opfer-Liste" heraus

Plus Im Missbrauchsprozess gegen einen Ex-Frater war immer wieder von einer Liste mit 20 potenziellen Opfern die Rede, die der Orden besitzt. Nun ist sie bei den Behörden.

Von Melanie Lippl Artikel anhören Shape

Hochrangige Vertreter des Maristenordens aus ganz Europa waren im Januar nach Memmingen gekommen, um vor dem Amtsgericht als Zeugen im Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Frater und Leiter des Mindelheimer Internats auszusagen. Schon damals war die Sprache auf eine Liste mit 20 möglichen Opfern des Angeklagten gekommen, die dem Orden vorliegen würde. Herausgegeben haben die Ordensvertreter diese Liste jedoch nicht. Das hat sich inzwischen geändert - was wiederum neue Ermittlungen nach sich ziehen könnte.

Laut Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm hatte der Provinzial der Maristen damals die Liste in Memmingen dabei gehabt, aber „abgelehnt, diese an die Staatsanwaltschaft zu übergeben“. Die Behörde ging damals zwar davon aus, dass ein Teil dieser Namen bereits bekannt sei und diese Fälle schon in früheren Ermittlungs- beziehungsweise Strafverfahren gegen den Ex-Frater eine Rolle gespielt haben. Dennoch habe die Staatsanwaltschaft laut Sprecher Thamm geprüft, welche rechtlichen Möglichkeiten bestünden, an diese Liste zu kommen, und dadurch noch nicht bekannte potenzielle Opfer zu ermitteln. Thamm bat zudem mögliche Opfer, sich bei der Staatsanwaltschaft in Memmingen zu melden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen