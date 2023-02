Missbrauchsprozess um Ex-Maristen-Frater geht in die nächste Runde

Plus Das Amtsgericht hat einen ehemaligen Mindelheimer Internatsleiter zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zu Ende ist die Geschichte damit nicht - im Gegenteil.

Der Missbrauchsprozess um einen ehemaligen Frater und einstigen Leiter des Mindelheimer Maristeninternats geht in die nächste Instanz: Ein Nebenkläger und die Staatsanwaltschaft haben Rechtsmittel gegen das Urteil des Amtsgerichts Memmingen eingelegt. Das hatte den Ex-Frater zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Nun wird sich das Landgericht damit beschäftigen. Eine große Frage zum anstehenden Prozess ist derzeit aber noch offen – ebenso wie die Frage nach weiteren Ermittlungen gegen den Angeklagten. Denn die schließt die Staatsanwaltschaft aktuell nicht aus.