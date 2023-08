Missverständnis führt zu Unfall zwischen Auto und Radler in Mindelheim

Ein Missverständnis führt zu Unfall in Mindelheim. Ein Radfahrer konnte sich im letzten Moment retten, sein Gefährt wurde jedoch erheblich beschädigt.

In der Allgäuer Straße in Mindelheim kam es am frühen Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem ausfahrenden Auto und einem Fahrradfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Die Autofahrerin wollte laut Polizei nach rechts in die Allgäuer Straße einbiegen, blieb aber stehen, weil der Motor ausging. Dies interpretierte der Radfahrer, der bereits angehalten hatte, um der Frau die Ausfahrt zu gewähren, falsch. Der Radler und die Autofahrerin fuhren deshalb im selben Moment los. Der Radfahrer konnte gerade noch von seinem Rad springen, bevor das Auto es bis auf die Straße mitzog. Beide Beteiligten blieben unverletzt, an dem Fahrrad entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (mz)