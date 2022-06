Mit der Kamera der Heimat auf der Spur

Menschen mit und ohne Handicap haben mit dem Fotoapparat festgehalten, was für sie Heimat bedeutet. Ihre Bilder sind bald im Salon in Mindelheim zu sehen.

Eine besondere Kunstaktion haben Saskia Kastello vom Dominikus-Ringeisen-Werk und Karin Dressler vom Mindelheimer Atelier Sinnenlust ins Leben gerufen: Vier Menschen mit und fünf ohne Behinderung sind darin der Frage nachgegangen: „Was ist Heimat für mich?“ Die Antworten darauf haben sie mit der Kamera gesucht – und gefunden.

Welche Gedanken, Gefühle und Erinnerungen weckt der Begriff Heimat bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Was löst in ihnen Heimatgefühle aus? Und wofür braucht man überhaupt eine Heimat? Mit diesen und ähnlichen Fragen haben sich die neun Männer und Frauen aus der Region auseinandergesetzt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des inklusiven Kunstprojekts haben alles festgehalten, was sie mit dem Begriff Heimat in Verbindung bringen

Anschließend sind sie mit der Kamera losgezogen und haben bei ihren Fotorundgängen allerlei Überraschendes und zuvor nie Gesehenes entdeckt. Sie haben alles festgehalten, was sie mit dem Heimatbegriff in Verbindung bringen – und wie sich zeigte, ist das eine ganze Menge.

Coronabedingt hat sich das Projekt, das von der Aktion Mensch finanziell gefördert wurde, über zwei Jahre erstreckt. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich aufgrund der Beschränkungen nicht so häufig treffen konnten wie ursprünglich geplant, bedeutete das, dass sie einen langen Atem beweisen mussten.

Doch das Durchhalten hat sich gelohnt. Denn quer durch die Jahreszeiten sind viele interessante Fotos entstanden: Eines der Bilder zeigt beispielsweise einen der Teilnehmer hoch zu Ross, ein anderes einen Älpler beim Viehscheid und ein drittes die Mindelheimer Pfarrkirche St. Stephan unter einer dunklen Gewitterwolke.

Die Ausstellung im Mindelheimer Salon will dazu einladen, sich selbst Gedanken über die Bedeutung von Heimat zu machen

Die Motive der Bilder sind so vielfältig wie die Bedeutung von Heimat für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Entsprechend schwer war es, daraus die besten für eine Ausstellung auszuwählen. Pro Fotograf und Fotografin sollten es die drei aussagekräftigsten sein. Sie wurden vergrößert und gemeinsam gerahmt – und sind nun bis Ende August im Salon in Mindelheim zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung am Dienstag, 5. Juli, um 19 Uhr.

Auch einen Ausstellungskatalog wird es geben. Er will wie die Bilder, die zum Verkauf stehen, dazu einladen, sich selbst Gedanken über die Bedeutung von Heimat zu machen.

Die Ausstellung „Der Heimat auf der Spur“ ist von Dienstag, 5. Juli, bis Ende August jeweils dienstags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 10. Juli, und Sonntag, 7. August, sind die Bilder zudem von 14 bis 16 Uhr zu sehen.