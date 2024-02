Mit der MZ in Balderschwang auf die Piste

Unter dem Motto "Ski & Fun" können unsere Leser am 24. Februar beim MZ-Leserskitag auf die Bretter steigen - und mit etwas Glück ein Wellness-Wochenende gewinnen.

Gute Nachrichten für Wintersportfreunde: Auch in diesem Jahr veranstaltet die Mindelheimer Zeitung wieder den beliebten MZ-Leserskitag unter dem Motto "Ski &Fun". Drei Busse bringen die Ski- und Snowboardfahrer am Samstag, 24. Februar, ins Skigebiet Balderschwang im Oberallgäu. Wer keine eigene Skiausrüstung hat, kann sie sich vor Ort ausleihen.

Mit 13 Liften geht es dann hinauf auf die Pisten, die zusammen mehr als 40 Kilometer lang sind. Fast 16 Kilometer davon sind als leicht gekennzeichnet, mehr als 14 Kilometer als mittelschwer und fünf Kilometer als schwer. Außerdem gibt es eine fast sechs Kilometer lange gesicherte Variantenabfahrt, eine eigene Familienabfahrt und einen Snowtubing-Lift – und für alle, die zwischendurch einmal eine Pause brauchen, fünf Skihütten entlang der Pisten.

Neben Busfahrt und Tagesticket gibt es beim MZ-Leserskitag auch eine Après-Skiparty

Die Preise für die Tagesfahrt sind ebenso familienfreundlich wie das Skigebiet.: Für Kleinkinder (Jahrgang 2018 und jünger) kostet sie 22 Euro, für Kinder (Jahrgang 2006 bis 2017) 33 Euro und für Erwachsene 46 Euro. Im Preis enthalten sind neben der Busfahrt und dem Tagesticket auch ein Frühstück im Bus sowie ein Zwei-Euro-Essens- und Getränkegutschein. Außerdem gibt es ab 15 Uhr eine Après-Ski-Party, bevor es um 17 Uhr mit den Bussen wieder zurück ins Unterallgäu geht.

129 Bilder So traumhaft war der MZ-Leserskitag in Balderschwang Foto: Jakob Stoll, Johann Stoll

Diese fahren auf drei Routen: Der erste Bus startet um 6.30 Uhr am Gasthof Adler in Kirchheim, nächster Halt ist dann um 6.45 Uhr an der Kirche in Pfaffenhausen und um 7 Uhr an der Sparkasse in Unterkammlach. Der zweite Bus fährt um 6.30 Uhr am Rathaus in Markt Wald los. Weitere Stationen sind um 6.45 Uhr an der Kirche in Ettringen, um 6.55 Uhr an der Kirche in Türkheim und um 7.15 Uhr am P&R-Parkplatz bei Bad Wörishofen. Um 7 Uhr ist Abfahrt des dritten Busses am Mindelheimer Forum und um 7.15 Uhr am Rathaus in Stetten.

Die Teilnehmer des MZ-Leserskitags können auch ein hochrangiges Skirennen verfolgen

Ein eigenes Skirennen für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der MZ-Leserskifahrt gibt es diesmal nicht, ihnen wird aber ein Skirennen auf hohem Niveau geboten: Die RG Burig Mindelheim richtet im Rahmen der Deutschen Skiliga U18/U23/Erwachsene einen Slalom aus. Und auch unter den Unterallgäuer Wintersportfreunden wird es Sieger geben: Unter allen Teilnehmern der Fahrt werden mehrere Preise verlost. Hauptgewinn ist ein Wellness-Wochenende für zwei Personen inklusive Halbpension im Hotel Niederreiter in Maria Alm in Österreich.

Zur MZ-Leserskifahrt anmelden kann man sich ausschließlich über Steber-Tours in Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/909640 oder online unter www.steber-tours.de/aktuelle-reiseangebote.html. Weil die Zahl der Plätze begrenzt ist, empfiehlt es sich, rechtzeitig zu buchen. Partner des MZ-Leserskitags sind Planet B Wintersport, die Bäckerei und Konditorei Holzheu Dirlewang, das Skigebiet Balderschwang, Steber-Tours und die Mindelheimer Zeitung.

Wichtiger Hinweis für Eltern: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen die schriftliche Genehmigung der Erziehungsberechtigten. Im Skigebiet gibt es keine Betreuung. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung.