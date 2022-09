Mindelheim

Mit diesem Pfad ist Mindelheim um eine Attraktion reicher

Plus Jan-Erik und Bettina Ahlborn haben in Hunderten Arbeitsstunden in Mindelheim einen Wildbienen-Lehrpfadauf angelegt, mit dem sie eine konkrete Hoffnung verbinden.

Dank Jan-Erik und Bettina Ahlborn ist Mindelheim nun um eine Attraktion reicher: Unterhalb der Mindelburg haben sie einen Lehrpfad geschaffen, der den Besucherinnen und Besuchern das Leben der Wildbienen näherbringt – und dazu animieren will, die Insekten auch selbst zu unterstützen. „Jeder kann etwas tun, um die Vielfalt zu erhalten“, ist Jan-Erik Ahlborn überzeugt. Was, das zeigt der Lehrpfad ganz anschaulich.

